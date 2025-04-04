SHOT: в России наблюдается дефицит вакцины от бешенства

В России наблюдается дефицит вакцины от бешенства для людей, сообщает Telegram-канал SHOT. Как пишет Telegram-канал со ссылкой на своё подразделение «SHOT проверка», перебои с поставками препаратов для людей, пострадавших от укусов животных, есть минимум в двух российских регионах — Башкирии и Орловской области.
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