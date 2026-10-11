Новости часа. 11 октября: Маск призвал сменить Зеленского. Покушение на Туска. Последствия атаки на дата-центр "Яндекса"

Что произошло в России и в мире к этому часу?Политика Президент США Дональд Трамп публично объявил – пора Зеленскому на покой, Украине нужен другой лидер, способный заключить наконец мир.
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