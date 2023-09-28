smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 479 подписчиков

Императрицы в Эрмитаже и кочевники в ГИМе: Пиотровский и Левыкин рассказали о главных выставках своих музеев в 2024

Императрицы в Эрмитаже и кочевники в ГИМе: Пиотровский и Левыкин рассказали о главных выставках своих музеев в 2024

В Министерстве культуры началась серия презентаций выставочных планов на будущий год - первыми ими поделились директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх