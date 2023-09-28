Императрицы в Эрмитаже и кочевники в ГИМе: Пиотровский и Левыкин рассказали о главных выставках своих музеев в 2024

В Министерстве культуры началась серия презентаций выставочных планов на будущий год - первыми ими поделились директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.
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