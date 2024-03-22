Мобильная группа райисполкома продолжает рейды по вопросам соблюдения требований охраны труда.

19 марта состоялся очередной выезд Бобруйской районной мобильной группы в организации агропромышленного комплекса и на объекты УКП ´Жилкомхоз´ с целью оказания практической и методической помощи в обеспечении законодательства об охране труда.
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