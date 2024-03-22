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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Мобильная группа райисполкома продолжает рейды по вопросам соблюдения требований охраны труда.

Мобильная группа райисполкома продолжает рейды по вопросам соблюдения требований охраны труда.

19 марта состоялся очередной выезд Бобруйской районной мобильной группы в организации агропромышленного комплекса и на объекты УКП ´Жилкомхоз´ с целью оказания практической и методической помощи в обеспечении законодательства об охране труда.

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