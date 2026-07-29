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Аргументы недели

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Ветеран из Петербурга через суд вернул 540 тысяч рублей

Ветеран из Петербурга через суд вернул 540 тысяч рублей

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга помогла ветерану Великой Отечественной вернуть долг в размере 540 тысяч рублей.

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