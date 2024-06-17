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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дешам перед Австрией: «Не решающая игра, но очень важная. Победа повысит шансы Франции на выход из группы» 

«Первый матч очень важен. Эта не решающая игра, но очень важная. Победа повысит шансы на выход из группы, и мы будем двигаться к этой цели, даже если Австрия преследует эту же цель.

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