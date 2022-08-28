ISW: ВСУ отступают повсюду, у русских появился сильный союзник на Украине

Инсайдеры Генштаба «неньки» уже озвучили прогноз на конец года. Он неутешителен для Киева На фото: украинские военные в Донецкой области (Фото: AP/TASS) По железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области «прилетело», причем жестко.