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ISW: ВСУ отступают повсюду, у русских появился сильный союзник на Украине

ISW: ВСУ отступают повсюду, у русских появился сильный союзник на Украине

Инсайдеры Генштаба «неньки» уже озвучили прогноз на конец года. Он неутешителен для Киева На фото: украинские военные в Донецкой области (Фото: AP/TASS) По железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области «прилетело», причем жестко.

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