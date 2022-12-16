Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов на премию ISU Skating Awards. В номинации «Самый ценный фигурист» представлены: Нэтан Чен (США) Юма Кагияма (Япония) Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) Каори Сакамото (Япония) Анна Щербакова (Россия) Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) Шома Уно (Япония) Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.
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