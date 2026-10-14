Дожди в отдельных территориях Свердловской области вызвали подъем воды в реке Туре. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Туринска Владимир Моисеев, вчера вода поднялась на 22 см, сегодня – еще на 20 см, достигнув уровня 429 см.
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