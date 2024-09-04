Песков: саммит СНГ планируют провести накануне парада Победы

Неформальный саммит СНГ планируется провести в Москве накануне парада по случаю 80-летия Победы. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
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