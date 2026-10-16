❗️⚡️Концепция VDDM: дроны как мобильные узлы обработки данных Концепция VDDM (Virtual Drone Data Management), предложенная исследователями из Чаншаского университета, переводит вычислительные мощности с перегруженных наземных серверов на мобильные беспилотные платформы.
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