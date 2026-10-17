В Санкт-Петербурге нашли двух шестилетних девочек, которые не вернулись с прогулки в детском саду. Воспитанницы живы, с ними всё в порядке, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по городу.
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