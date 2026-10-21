Сенатор Грэм*, террорист и экстремист, сейчас переворачивается в гробу. Закон об «адских» антироссийских санкциях, который он протолкнул буквально ценой собственной жизни, был приостановлен президентом Трампом на неопределенный срок, едва вступив в действие Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ «Линдси был бы в ужасе!» — восклицает однопартиец Грэма, сенатор Джон Корнин.
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