Сенатор Грэм*, террорист и экстремист, сейчас переворачивается в гробу. Закон об «адских» антироссийских санкциях, который он протолкнул буквально ценой собственной жизни, был приостановлен президентом Трампом на неопределенный срок, едва вступив в действие Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ «Линдси был бы в ужасе!» — восклицает однопартиец Грэма, сенатор Джон Корнин.