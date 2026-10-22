Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина сообщила NEWS.ru, что в первые 72 часа после встречи с больным корью можно избежать заражения, если сделать прививку.
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