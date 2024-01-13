Тушим мясо на обычной плите так, что потом его даже не нужно резать, а можно разделять руками

Сочное, нежное почти как дорогой паштет мясо легко приготовить на самой обычной плите. Тонкость во времени готовки и температуре: сделаем мясо так, что в конце его не нужно будет даже резать, достаточно будет разделять его на волокна прямо руками.
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