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Французский фрегат ликвидировал йеменский беспилотник в Красном море

Французский фрегат ликвидировал йеменский беспилотник в Красном море

Французский фрегат в Красном море уничтожил беспилотник, запущенный из Йемена. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил операцию, подчеркнув обязательства вооруженных сил по обеспечению свободы судоходства.

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