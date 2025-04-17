Французский фрегат ликвидировал йеменский беспилотник в Красном море

Французский фрегат в Красном море уничтожил беспилотник, запущенный из Йемена. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил операцию, подчеркнув обязательства вооруженных сил по обеспечению свободы судоходства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии