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Вести Севастополь

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Экспозицию первого в России Музея христианства создадут на основе древних артефактов

10 апреля в Музее-заповеднике «Херсонес Таврический» прошла рабочая встреча председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, первого заместителя министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина и губернатора города Севастополя Михаила Развожаева.

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