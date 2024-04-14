Экспозицию первого в России Музея христианства создадут на основе древних артефактов

10 апреля в Музее-заповеднике «Херсонес Таврический» прошла рабочая встреча председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, первого заместителя министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина и губернатора города Севастополя Михаила Развожаева.
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