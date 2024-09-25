РФ напомнила об обязанностях генсека ООН о нейтральной позиции

Секретариат ООН во главе с генсеком международной организации обязан соблюдать нейтральную позицию по всем вопросам, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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