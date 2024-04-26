Под Днепропетровском ликвидировали солдат ВСУ

ВС РФ в Днепропетровской области ликвидировали около трети военных из подразделения ВСУ. Этих солдат из Украины планировали перекинуть под Энергодар, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
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