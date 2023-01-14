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Премьер Молдавии заявила об отставании страны от Украины и Грузии в евроинтеграции

Премьер Молдавии заявила об отставании страны от Украины и Грузии в евроинтеграции

Natalia Gavrilia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) В настоящее время Молдавия вынуждена нагонять Украину и Грузию в вопросах евроинтеграции, признала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, передает «Sputnik.

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