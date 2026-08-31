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Царьград

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"Фиолетовые лучи" уже в деле: Россия показала новое оружие против украинских дронов

"Фиолетовые лучи" уже в деле: Россия показала новое оружие против украинских дронов

Оружие, перспективы создания которого ещё недавно звучали как фантастика, показали в работе. В России показали кадры работы боевого лазера, который, по заявлениям разработчиков и военных, уже поражает украинские дроны.

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