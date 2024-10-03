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Газета.ру

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Новый полпред президента на Урале Жога прилетел в Екатеринбург

Новый полпред президента на Урале Жога прилетел в Екатеринбург

Новый полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога прилетел в Екатеринбург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда президента в Уральском федеральном округе.

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Комментарии
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ВГ
Виктор Гутман
Герою низкий поклон и высокое уважение, однако критерием его гражданской позиции и деятельности в новом гражданском статусе будет его отношение к Ельцин-Центру и русофобской деятельности либералов города, области и края.
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19 час.

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