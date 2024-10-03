Новый полпред президента на Урале Жога прилетел в Екатеринбург

Новый полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога прилетел в Екатеринбург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда президента в Уральском федеральном округе.
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