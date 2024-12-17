Нацбанк начал контролировать траты украинцев за рубежом

Украинский Национальный банк направил запрос к банкам, чтобы те предоставили сведения о трансакциях за рубежом по валютным картам, если эти операции превышают сумму в 250 тысяч гривен за месяцы октябрь и ноябрь.
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