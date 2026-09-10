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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина об эмоциях во время 1/4 финала US Open: «Не хочется показывать сопернице свое разочарование. Поэтому я подошла к своей ложе и все выплеснула»

Елена Рыбакина рассказала, как справлялась с эмоциями в матче с Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале US Open .

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