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В Кремле пояснили расширение ударов по Украине ящиком Пандоры, открытым Киевом, и посоветовали Литве опасаться ядерного удара

В Кремле пояснили расширение ударов по Украине ящиком Пандоры, открытым Киевом, и посоветовали Литве опасаться ядерного удара

Армия России увеличила номенклатуру законных целей на Украине после того, как киевский режим открыл ящик Пандоры.

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