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«Венеция замёрзла»: после вчерашних «волн» Петербург превратился в «каток» — видео

Горожане жалуются на не самую лучшую уборку улиц. После огромных грязных луж, которые наблюдались по всему Петербургу накануне, в воскресенье горожане столкнулись с новой напастью: заморозки превратили «реки» и «бассейны» в «катки».

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