Ургант рассказал об отмене своего участия в благотворительном фестивале в Петербурге

Иван Ургант отменил свое выступление на благотворительном корпоративе в Санкт-Петербурге.В Санкт-Петербурге произошли неожиданные изменения в программе благотворительного фестиваля "Антон тут рядом", запланированного на 21 августа.
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