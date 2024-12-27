Человечество перед лицом суперизвержения: почему мы не готовы к глобальной катастрофе Ирина ВальковаВ современных реалиях, когда внимание мира сосредоточено на климатических изменениях, геополитических конфликтах и экономических кризисах, потенциальная угроза глобального извержения вулкана остаётся недооценённой.