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Украинский политик Олейник: Киев хотел обменять Курск на освобожденные районы

Украинский политик Олейник: Киев хотел обменять Курск на освобожденные районы

Атака украинских диверсантов на Курскую область связана с намерением киевских властей обменять территории региона на освобожденные районы, считает украинский политик и участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

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