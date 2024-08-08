Украинский политик Олейник: Киев хотел обменять Курск на освобожденные районы

Атака украинских диверсантов на Курскую область связана с намерением киевских властей обменять территории региона на освобожденные районы, считает украинский политик и участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
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