Певец Юлиан на концерте вдруг исполнил песню иноагента Макаревича*

Исполнитель Юлиан был одним из участников сборного концерта эстрады 90-х. Он вышел на сцену в середине программа и неожиданно исполнил песню “Пока горит свеча” иноагента Андрея Макаревича, сообщило издание mk.
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