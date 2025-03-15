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Царьград

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Дрон "Сармат" разогнался до 318 км/ч: рекорд в Запорожской области

Дрон "Сармат" разогнался до 318 км/ч: рекорд в Запорожской области

Дрон-перехватчик, разработанный отрядом Б.А.Р.С "Сармат", установил рекорд скорости — 318 км/ч в Запорожской области.

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