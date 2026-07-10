DJI тестирует дроны на самом высоком пике в мире, продвигая критически важные приложения для высотной доставки, картографирования и исследований климата

Компания DJI, мировой лидер в области гражданских беспилотных летательных аппаратов и технологий создания камер, объявила об успешном завершении трех миссий на горе Джомолунгма (также известной как гора Эверест), способствующих прорывам в высотной доставке, картографировании и атмосферных исследованиях.