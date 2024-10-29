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Царьград

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"Прикосновение к нечистой силе": священник призвал верующих не отмечать Хэллоуин

"Прикосновение к нечистой силе": священник призвал верующих не отмечать Хэллоуин

Православным не стоит принимать участие в праздновании нехристианских праздников.Илия Савастьянов, который является советником главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению и настоятелем храма в честь "Семистрельной" иконы Богородицы, рассказал Life.

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