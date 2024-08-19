Последнее такое было в 70-х годах. Сильное землетрясение с сотнями афтершоков произошло на Камчатке

В воскресенье, 18 августа, на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7.0. Как сообщили в правительстве края, эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине 6 километров, в 108 километрах Юго-Восточнее города Петропавловска-Камчатского.