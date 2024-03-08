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"Мы согласны": Байден "затребовал" медицинской помощи у Москвы - Захарова не смогла отказать

"Мы согласны": Байден "затребовал" медицинской помощи у Москвы - Захарова не смогла отказать

Президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу выступил с довольно специфичной речью. Он не только обратился лично к Владимиру Путину, посетовав на собственные умственные способности, но и фактически "затребовал" помощи у Москвы.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Для меня загадка: как можно избирать президентом такой могучей, до зубов вооруженной и держащей весь мир под контролем страны практически недееспособного старца. Видиом, амеры еще раз хотят показать, что плевать не хотели на приличия и мнения других стран: что хотим, то и воротим. А старика Байдна мне просто жалко, зачем же выставлять на всеобщий позор немощного и нездорового человека?
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