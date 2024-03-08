"Мы согласны": Байден "затребовал" медицинской помощи у Москвы - Захарова не смогла отказать

Леонтий Букштейн

Для меня загадка: как можно избирать президентом такой могучей, до зубов вооруженной и держащей весь мир под контролем страны практически недееспособного старца. Видиом, амеры еще раз хотят показать, что плевать не хотели на приличия и мнения других стран: что хотим, то и воротим. А старика Байдна мне просто жалко, зачем же выставлять на всеобщий позор немощного и нездорового человека?