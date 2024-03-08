"Мы согласны": Байден "затребовал" медицинской помощи у Москвы - Захарова не смогла отказать

Президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу выступил с довольно специфичной речью. Он не только обратился лично к Владимиру Путину, посетовав на собственные умственные способности, но и фактически "затребовал" помощи у Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии