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Минобороны РФ показало кадры работы расчета ИСДМ «Земледелие» в зоне СВО

Минобороны РФ показало кадры работы расчета ИСДМ «Земледелие» в зоне СВО

Работу расчетов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Север» по срыву ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении проведения специальной военной операции (СВО) показало Минобороны РФ в воскресенье, 1 июня.

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