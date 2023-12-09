Зимой Вендел обсудит условия трансфера с представителями «Фламенго»

Контракт хавбека с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Полузащитник «Зенита» Вендел во время зимнего трансферного окна проведёт встречу с представителями «Фламенго» для обсуждения условий своего потенциального перехода в этот клуб, передаёт sportsdaily.