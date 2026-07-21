Госдума обязала банки и МФО уведомлять граждан о кредитах через "Госуслуги"

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который с 1 октября 2027 года обяжет кредитные и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан о заключении с ними договора потребительского кредита или займа и о возможности от него отказаться через портал "Госуслуги".
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