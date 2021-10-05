Глава Минвостока Чекунков рассказал о будущих тематических кварталах в городе Спутнике

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости, Светлана Задера. В городе Спутнике у Владивостока могут быть созданы тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, для их создания планируется привлечь иностранных архитекторов и девелоперов, рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.