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WccfTech: во всех видеокартах Nvidia нашли уязвимости с высоким рейтингом угрозы

WccfTech: во всех видеокартах Nvidia нашли уязвимости с высоким рейтингом угрозы

Компания Nvidia обнаружила восемь уязвимостей в драйверах всех своих графических ускорителей, которые могут позволить хакерам взламывать компьютеры, оснащенные видеокартами GeForce, RTX, Quadro, NVS и Tesla.

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