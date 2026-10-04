Фернандо Алонсо: Мы были быстрее Ferrari, но на сликах всё изменилось

Фернандо Алонсо: Мы были быстрее Ferrari, но на сликах всё изменилосьAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо назвал Гран При Бахрейна в Малайзии веселой гонкой и признался, что выбор сликов на старте едва не обернулся для Aston Martin неудачей.