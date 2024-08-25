Патриарх Кирилл: взаимодействие РПЦ и мусульманских общин конструктивно

Сотрудничество РПЦ и мусульманских организаций является конструктивным. Об этом 25 августа сообщил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении с 65-летием со дня рождения председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия Равиля Гайнутдина, передает издание Патриархия.
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