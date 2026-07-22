Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские войска поразили три склада с БПЛА в Одессе и в 10 километрах от нее

Российские войска поразили три склада с БПЛА в Одессе и в 10 километрах от нее

В Одессе и городе Молодежное, расположенном в 10 километрах к юго-западу от нее, российские войска нанесли удар по трем складам с беспилотникам, предназначенными для поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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