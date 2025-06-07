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Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено пять вражеских дронов, направлявшихся в сторону города.

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