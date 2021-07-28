В генпрокуратуре рассказали о сути представленной в ООН конвенции по борьбе с IT-преступностью

Представленная Москвой в ООН конвенция борьбы с киберпреступностью предусматривает как защиту персональных данных, так и уважение к суверенитету государств и интересам общества, сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора России Петр Городов.
Представленная Москвой в ООН конвенция борьбы с киберпреступностью предусматривает как защиту персональных данных, так и уважение к суверенитету государств и интересам общества, сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора России Петр Городов.
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