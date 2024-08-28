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Звезды на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля. Фото дня

Звезды на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля. Фото дня

Италия, Венеция, 28 августа. На итальянском острове Лидо стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль. В его основной конкурс, который будет оценивать международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер, вошла 21 кинолента.

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