Звезды на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля. Фото дня

Италия, Венеция, 28 августа. На итальянском острове Лидо стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль. В его основной конкурс, который будет оценивать международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер, вошла 21 кинолента.
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