ВСУ не оказывали сильного сопротивления ВС РФ при освобождении Веселого в ДНР

Противник пользуется устаревшей техникой ВСУ не оказывают сильного сопротивления на южнодонецком направлении из-за устаревших техники и оборудованных позиций, а также из-за ощущения приближающейся победы российской армии, рассказал командир танкового взвода с позывным «Колос», участвовавший в освобождении села Веселое в ДНР.
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