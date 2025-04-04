ВСУ не оказывали сильного сопротивления ВС РФ при освобождении Веселого в ДНР

Противник пользуется устаревшей техникой ВСУ не оказывают сильного сопротивления на южнодонецком направлении из-за устаревших техники и оборудованных позиций, а также из-за ощущения приближающейся победы российской армии, рассказал командир танкового взвода с позывным «Колос», участвовавший в освобождении села Веселое в ДНР.