В Госдуме предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ. Группа депутатов собирается внести предложение в Госдуму.
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В Госдуме предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ. Группа депутатов собирается внести предложение в Госдуму.