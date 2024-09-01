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Благотворительная акция ´Соберем портфель вместе´: бобруйские спасатели и активистки Белорусского союза женщин посетили воспи...

Благотворительная акция ´Соберем портфель вместе´: бобруйские спасатели и активистки Белорусского союза женщин посетили воспи...

В преддверии нового учебного года бобруйские спасатели вместе с активистками первичной организации Белорусского союза женщин Могилевского областного управления МЧС провели благотворительную акцию ´Соберем портфель вместе´.

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