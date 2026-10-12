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Воронежские новости

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Мэр Воронежа обсудил с чиновниками подготовку к пожароопасному сезону

Мэр Воронежа обсудил с чиновниками подготовку к пожароопасному сезону

В понедельник, 12 октября, мэр Воронежа Сергей Петрин провёл еженедельное планерное совещание. Руководитель управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук представил доклад об оперативной обстановке.

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